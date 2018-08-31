ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة

31 أغسطس 2018 - 09:24 ص

مازالت العلاقات متوترة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدم إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون.

وفي تصريحات لشبكة بلومبيرج الأمريكية مساء أمس الخميس، قال ترامب، إن الولايات المتحدة كانت ساعدت تركيا في الإفراج عن مواطن تركي كان معتقلا لدى الاحتلال الإسرائيلي وأوضح: "حصلت على شخص من أجله.. أشعر بخيبة أمل كبيرة فيه، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور".

وكانت محكمة تركية رفضت أكثر من مرة طلب محامي القس الأمريكي برفع الإقامة الجبرية التي فرضت عليه إلى حين انتهاء إجراءات محاكمته.

وتسببت قضية القس الأمريكي بتوتر غير مسبوق في العلاقة بين واشنطن وأنقرة، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين، وعقوبات اقتصادية على الواردات التركية.