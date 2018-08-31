» بالفيديو.. الأسماك تنزل من السماء بالولايات المتحدة

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طائرة

الثروة السمكية

اسماك

الحياة البرية

ألقت طائرة أمريكية عشرات الآلاف من الأسماك الصغيرة علي بحيرة غربي الولايات المتحدة والتقطت كاميرات مشهد إلقاء الأسماك علي البحيرة والذي انتشر علي نطاق واسع.

ونشر الفيديو دائرة موارد الحياة البرية في الولاية، التي أكدت أن العملية تأتي في سياق تنمية الثروة السمكية في البحيرات خلال فصل الصيف.

ويبلغ طول السمك الملقى في البحيرة من 1 إلى 3 بوصات، وهو من نوع السلمون المرقط.

وكانت الدائرة تعتمد في السابق على نقل السمك الصغير إلى البحيرات، كي ينمو هناك، عبر الشاحنات أو على ظهور الدواب، نظرا لوجود البحيرات في مناطق مرتفعة ووعرة.

لكنها أكدت مؤخرا أن عملية إلقاء السمك من السماء آمنة جدا، مشيرة إلى أن 95 بالمئة من الكمية تبلغ البحيرة حية، رغم أن الطريقة تبدو عنيفة إلى حد ما.

وقالت الدائرة إن طائرة واحدة يمكنها أن تغذي، برحلة واحدة، 7 بحيرات، ولا يزيد طاقمها عن اثنين.
شاهد الفيديو من هنا..


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