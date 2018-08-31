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بالصور.. تسريبات جديدة من اعترافات الخزعلي

عرب وعالم

قيس الخزعلي زعيم مليشيا" عصائب أهل الحق العراقية"
قيس الخزعلي زعيم مليشيا" عصائب أهل الحق العراقية"

متابعات- أمينة عبد العال

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قيس الخزعلي

زعيم

مليشيا " عصائب أهل الحق العراقية"

انتشرت تسريبات جديدة من وثائق خاصة باعترافات قيس الخزعلي زعيم مليشيا" عصائب أهل الحق العراقية" أثناء اعتقاله من قبل القوات الأميريكية في العراق 2007.

وبحسب الاعترافات التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، فقد دفع الخزعلي نحو مليون ونصف المليون دينار عراقي عام 1997؛ للتهرب من الخدمة العسكرية.

وأقر الخزعلي في الاعترافات بتنسيقه الدائم مع إيران، وزياراته المتكررة إليها، التي التقى خلالها ضباطا في المخابرات.

وذكر الخزعلي أنه تدرّج، بدءا من طالب في حوزة المرجع الشيعي محمد الصدر، إلى مقرّب في مكتب مقتدى الصدر.

وبحسب الاعترافات، فإن مقتدى الصدر توصل إلى اتفاق مع المخابرات الإيرانية عام 2003 لتمويل قيس الخزعلي، وذلك بعد زيارة القياديين الشيعيين إلى طهران في ذكرى وفاة الخميني.

وخلال إحدى زياراته إلى طهران، قال الخزعلي، بحسب تسريبات التحقيق معه، إنه بنى علاقات شخصية مع قيادييْن في المخابرات الإيرانية، يدعى الأول "الحاج يوسف"، والثاني "الشيخ أنصاري".

واستدرك الخزعلي قائلا إن "الحاج يوسف" و"الشيخ أنصاري" ليسا اسمين حقيقيين للقيادييْن في المخابرات الإيرانية.

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن "القيادة المركزية الأمريكية قامت مؤخرا بنزع السرية عن عشرات التقارير المتعلقة باستجواب الخزعلي، كجزء من مشروع لتوثيق تاريخ حرب العراق".

وتابعت بأن معهد "أميركان إنتربرايز" نشر جزءا من وثائق التحقيقات، وذلك بعد صعود نجم الخزعلي الذي كان يحارب القوات الأمريكية جنبا إلى جنب مع "حزب الله"، بحسب الصحيفة الأمريكية.

ونوهت الصحيفة بأن "الخزعلي، المتهم باختطاف وقتل خمسة جنود أمريكيين، ربما يصبح وزيرا في الحكومة العراقية".

وبحسب الصحيفة، فإن اعتقال قيس الخزعلي لم يدم أكثر من عامين، إذ أفرج عنه بصفقة تبادل أسرى مع مليشيات شيعية.

 


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