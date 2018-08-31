» تسرب هوائي في فضاء روسيا يهدد 6 رواد

31 أغسطس 2018 - 09:37 ص

أكدت وكالة ناسا الفضائية ومسؤولون فضائيون روس أن رواد الفضاء الستة ليسوا عرضة لأي خط، وذلك بسبب ظهور تسرب هوائي محدود من محطة الفضاء الدولية.

ويعمل الطاقم ومراقبون أرضيون على عزل التسرب. حسب أسوتشيدبرس.

وقال مسؤولون روس، إن تسرب الضغط اكتشف ليلة الأربعاء، وقد يكون نتيجة ضربة نيزك دقيق.

ويعتقد أنه في مركبة سويوز التي رست مؤخرا في المحطة، ووصلت هذه المركبة وهي واحدة من اثنين من طراز سويوز هناك إلى المحطة في يونيو وبها ثلاثة من رواد الفضاء. وهي التي ستنقلهم إلى الأرض أيضا في ديسمبر القادم.

المحطة التي تقع على ارتفاع 250 ميلا بها حاليا ثلاثة أميركيين وروسيان وألمانيا.