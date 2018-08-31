» وفاة مطرب شهير في حادث مروري

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حادث مروري

المطرب التونسي

حسن الدهماني

عين الديسة

توفي المطرب التونسي حسن الدهماني إثر حادث مروري بمنطقة عين الديسة التابعة لولاية سليانة.

وكان الدهماني في طريقه لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان التين بمدينة كسرى عندما انقلبت السيارة التي تقله واثنين آخرين.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية الفنان الراحل في بيان قالت فيه "توفي الدهماني وهو في طريقه إلى أداء واجب فني، توفي في حادث أليم وهو يستعد لإدخال السرور والبهجة على عائلات تونسية كانت تنتظره ليُسمعها نغما وطربا وجمالا فكان الموت أسبق".

وأضافت "يعتبر موته المفاجئ فاجعة كبرى وخسارة كبيرة للثقافة التونسية، توفي الفقيد وهو في عز عطائه".

واشتهر الدهماني بأداء الأغاني الطربية والموشحات واهتمامه بالتراث الموسيقي التونسي.


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