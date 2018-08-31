كارثة تسببها الحشرات في العالم قريبا

31 أغسطس 2018 - 09:44 ص

اجريت العديد من الدراسات في الفترة الأخيرة عن انتشار الحشرات في العالم والأضرار التي قد تتسبب فيها، إلا أنه كشفت عن حقائق خطيرة، لأنها ستنافس الإنسان طعامه مما قد يسبب كارثة.

وتستهلك الحشرات الآن ما يصل إلى 10 بالمئة من غذاء العالم، ولكن ذلك ربما يزيد إلى نحو 20 بالمئة بحلول نهاية القرن، ما لم يتوقف تغير المناخ، وفقا لما ذكره قائد الدراسة المؤلف كيرتس دويتش، وهو عالم متخصص في المناخ من جامعة واشنطن.

وتنظر الدراسة في الاضرار التي تتسبب فيها الحشرات مثل حفار الذرة الأوروبي، أو حفار الأرز الآسيوي مع ارتفاع الحرارة.

وتوصلت إلى أن العديد من هذه الحشرات سوف تزيد في عددها في الأوقات الرئيسية للمحاصيل.

وسوف يؤدي الطقس الأشد حرارة أيضا إلى الإسراع في التمثيل الغذائي لديها حتى أنها ستأكل أكثر، وفقا لما ذكره الباحثون في مجلة "ساينس"، الخميس.

وتستند توقعاتهم إلى محاكاة بالكمبيوتر للحشرات ونشاط الطقس.

وقال سكوت ميريل، المشارك في الدراسة، وهو أستاذ البيئة في جامعة فيرمونت "سيكون هناك الكثير من فقدان المحاصيل، ولذا لن يكون هناك الكثير من الغلال على المائدة".

ويحسب الباحثون خسارة إضافية تبلغ نحو 53 مليون طن (48 مليون طن متري) في القمح والأرز والذرة من الحشرات الجائعة، إذا ما ارتفعت درجة الحرارة 2.7 درجة (1.5 فهرنهايت) عما هي عليه الآن.

وتخلص الدراسة إلى أنه في هذا السيناريو الأكثر دفئا سوف تقفز خسائر الذرة والقمح والأرز من الحشرات في أميركا بنحو الثلث عن المعدلات الحالية.

أما أضرار الحشرات بالأرز الروسي فسترتفع ستة ـضعاف.

وسوف تشهد 9 دول هي كوريا الشمالية ومنغوليا وفنلندا وقرغيزستان وجورجيا وبوتان وأرمينيا والمملكة المتحدة والدنمارك، على الأقل ضعف خسارة القمح بسبب الحشرات.