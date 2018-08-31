  • الجمعة 31 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:37 م
بحث متقدم
وزير الاوقاف بمسجد ناصر

وزير الأوقاف: دمار البيوت يبدأ من جفاف المشاعر

الدكتور أحمد كريمة

"كريمة" عن عدم تكفيره للمنتحر: الإخوان السبب

السيسي

بالفيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لـ"البحرين"

لابد من تطهير الإسلاميين لإزالة قامات زائفة

لابد من تطهير الإسلاميين لإزالة قامات زائفة

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي يرحل عن النهار: محدش هيقعدني في البيت

صلاح

غضب "صلاح" يعصف بـ"الجبلاية"

البرادعي

"البرادعي" يكشف عن مأساة تنتظر سوريا

خاشقجي : هذه هي " النكتة البايخة" في أوربا

خاشقجي : هذه هي " النكتة البايخة" في أوربا

ترامب واردوغان

ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة

الداخلية

وقف 4 أمناء شرطة في تسريبات قسم الأميرية

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

قضايا وحوادث

المرور
المرور

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

#

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

#

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

#

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

حركة السيارات

سيولة مرورية

محاور الجيزة

حالة المرور

انتظام حركة السيارات

ظهرت سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة، وشهدت شوارع العاصمة انسياب لحركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد ميدان التحرير ووسط العاصمة، انتظام حركة سير السيارات بكل المداخل المؤدية للميدان، وكذا سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، فى كل الاتجاهات، انطلاقا من محيط ماسبيرو وصولا إلى المعادى، عبر مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السير أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

حوار مع ياسر رزق عن الإخوان ومبادرة معصوم مرزوق

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. طفل يقتحم "جينيس" لمهارته بلعبة المكعبات
» شاهد.. القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسيًا
» اختبار صعب لـ "نجوم اف سى" أمام الإسماعيلي
» انتشار أمني مكثف بميدان التحرير
» شاهد.. فيديو نارد لـ"رونالدو" يراوغ أساطير التدريب
» دراسة صادمة للمراهقين المدخنين
» بالفيديو.. الأسماك تنزل من السماء بالولايات المتحدة
» شاهد.. إهانة "ميسي" لأساطير الكرة
» حقوقي يطلق حملته الانتخابية من داخل السجن
» رسالة "أبو تريكة" للراحل محمد عبدالوهاب
» وفاة مطرب شهير في حادث مروري

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة