أسماء جديدة بقائمة الزمالك استعدادًا لإنبي

محمد عبد الحارس
أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة إنبي غدًا في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من : -
في حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم "جنش" - عماد السيد.
في خط الدفاع : بهاء مجدي - حازم إمام - محمود علاء- محمود حمدى "الونش" - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.
في خط الوسط : طارق حامد - محمد حسن - محمود عبد العزيز- محمود عبد العاطي "دونجا" - فرجاني ساسي - محمد إبراهيم- عبد الله جمعة - مصطفى فتحي - محمد عنتر- إبراهيم حسن – يوسف "أوباما".
في خط الهجوم كاسونجو - حميد أحداد - عمر السعيد.
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