أسماء جديدة بقائمة الزمالك استعدادًا لإنبي

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الزمالك

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انبى

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أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة إنبي غدًا في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.  

وضمت القائمة كلا من : -

في حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم "جنش" - عماد السيد.

 في خط الدفاع : بهاء مجدي - حازم إمام - محمود علاء- محمود حمدى "الونش" - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

 في خط الوسط : طارق حامد - محمد حسن - محمود عبد العزيز- محمود عبد العاطي "دونجا" - فرجاني ساسي - محمد إبراهيم- عبد الله جمعة - مصطفى فتحي - محمد عنتر- إبراهيم حسن – يوسف "أوباما".  

في خط الهجوم كاسونجو - حميد أحداد - عمر السعيد.


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