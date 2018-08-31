سعر "دياز" يفقز لـ1650 ضعف للانتقال للريال

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متابعات- محمد الخرو

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ريال مدريد

النادي الملكي

ليون الفرنسي

ماريانو دياز

أعلن بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة ريال مدريد الإسباني ضم مهاجمه السابق ماريانو دياز مقابل 33 مليون يورو ما يعادل 39 مليون دولار أميركي بعدما أمضى موسما ناجحا مع ليون الفرنسي، وتعد هذه المرة الثانية التي ينتقل فيها اللاعب إلى صفوف النادي الملكي لكن هناك فجوة كبيرة بين قيمة الصفقة في المرة الأولى والثانية.

إلا أن بداية ماريانو مع النادي الملكي تعود إلى عام 2011، بفضل مانولو روميرو الذي كان ينقب عن المواهب الشابة من أجل ضمها إلى الفريق.

وقال روميرو: "كنا نتابع ماريانو منذ صغره، شأنه شأن العديد من المواهب الشابة. جلبناه إلى الفريق هو ولاعب آخر يسمى سيرجيو كورتس. دفعت إدارة الفريق 40 ألف يورو للاعبين معا".

وفي حال كانت الـ40 ألف يورو موزعة بالتساوي بين اللاعبين الاثنين، فإن سعر ماريانو بين عامي 2011 و2018 يكون قد ارتفع بـ1650 ضعفا.

وانتقل ماريانو من ريال إلى ليون في صيف 2017 مقابل 8 ملايين يورو، في صفقة اعتبرها العديد من المتابعين "ناجحة".

وكان رئيس ليون الفرنسي جان-ميشال أولاس أعلن، الأربعاء، أن ناديه سيسمح لمهاجمه الإسباني الدومينيكاني بالعودة إلى الريال.

وكان إشبيلية الإسباني قريبا من ضم ماريانو، الذي تألق الموسم الماضي، بيد أن ريال، الباحث عن تعويض انتقال هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، كانت له الأسبقية حيث مارس حقه بخيار شراء اللاعب بحال المطابقة مع عرض أي ناد آخر.


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