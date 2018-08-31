هل الصلع له علاقة بالفحولة؟

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أفادت العديد من التقارير الإعلامية السابقة أن هناك علاقة وثيقة بين فحولة الرجال والصلع. فما مدى صحة هذه المعلومة؟

ونقل موقع "إن زيد هيرالد" عن طبيب الأمراض الجلدية، البريطاني جون بورتون، قوله إن الموضوع اكتشف لأول مرة عام 1979، وتم التطرق إليه في بعض الأدبيات العلمية.

هذا الأمر تم تأكيده من قبل عالم الأنثروبولوجيا جيمس هاملتون، الذي درس نوعية الشعر عند نزلاء في سجون أميركية، حيث كان يركز بشكل رئيس على المتهمين في قضايا جنسية.

ووجد هاملتون أن الإخصاء قبل الصلع منع تساقط الشعر تماما. فيما أوقفت عملية الإخصاء بعد الصلع نمو الشعر.

وأثبتت أبحاث حديثة أن المفتاح الرئيس لهرمون الصلع هو التستوستيرون. ومعلوم أن هذا الهرمون (تستوستيرون) يفرز عند الذكور من الخصيتين. ويدور الهرمون في الدم ومرتبط ببصيلات الشعر.

ويعتبر تستوستيرون عاملا مؤثرا في تطور ونمو الأعضاء التناسلية عند الذكور. ويرتبط كذلك بنمو الشعر واللحية وكتلة العضلات والعرق وحجم العظام.



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