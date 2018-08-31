هيئة قضايا الدولة تنقذ خزينة الدولة من دفع 10 مليارات

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الحفاظ على اموال الدولة

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، من الحفاظ على المال العام وأموال الخزانة العامة المصرية، وجنبت الخزانة المصرية مبلغ 10 مليارات جنيه.. صرح بذلك المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفنى.

وأكد المستشار عبد الرحيم على، فى تصريحاته، أن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة تمكن من تجنيب الدولة والخزانة العامة دفع ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 93 مليون دولار أمريكى قيمة القضايا التى قضى فيها بالرفض بناءً على الدفاع الذى أعده مستشارو الهيئة بالقسم أمام جميع المحاكم، فضلاً عن مبلغ 715 ألفًا و926 دولارًا أمريكيًا من فرع الهيئة بمحافظة الغردقة.



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