شاهد.. فيديو نارد لـ"رونالدو" يراوغ أساطير التدريب

31 أغسطس 2018 - 10:06 ص

انتشر مقطع فيديو قديم للاعب رونالدو نجم منتخب البرازيل وبرشلونة السابق أثناء مراوغته لـ3 من كبار مدربي كرة القادم حاليا أبرزهم جوسيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي الانجليزي.

وبحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية، يتخطى رونالدو الملقب بـ"الظاهرة" كلا من "جارديولا"، وجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي.

إلا أن الحارس وقتئذ، جولين لوبتيجي، مدرب ريال مدريد الإسباني حاليا، أوقف رونالدو وأمسك الكرة من بين قدميه.

ووقت الفيديو، كان جوارديولا زميل رونالدو في برشلونة، أما مورينيو فكان مساعدا للمدرب الهولندي لويس فان غال، في حين كان لوبتيغي حارس مرمى الفريق الكتالوني.

ومن غير المعروف الوقت المحدد لتصوير الفيديو، إلا أنه لن يخرج عن عامي 1996 أو 1997، حيث خاض رونالدو موسما واحدا في صفوف الفريق.

شاهد الفيديو من هنا..