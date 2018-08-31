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رسالة من محمد رمضان لسعد لمجرد بعد تهمة الاغتصاب

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سعد لمجرد ومحمد رمضان
ارشيفية

متابعات- الدويني فولي

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أعلن الفنان محمد رمضان تضامنه مع المغني المغربي المشهور سعد لمجرد الذي وجهت له تهم اغتصاب جديدة في فرنسا.

وتحت صورة تجمعه مع لمجرد كتب رمضان على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "المظلوم سالم وإن ذمه الناس والظالم نادم وإن مدحه الناس".

ولم يكتفِ رمضان بذلك فدعا لصديقه في "أزمته" قائلا: "ربنا ينصرك يا صاحبي يا ابن الناس الطيبين ويكفيك شماتة الأعداء".

وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد شنت هجوما لاذعا على لمجرد، إثر اتهامه من القضاء الفرنسي بالاغتصاب، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها ضده شابة فرنسية.

وكتبت صبري على حسابها في "توتير": "كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك. هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد".

وكان المدعي العام بالوكالة في مدينة دراغينيان الفرنسية قال إن النجم البالغ من العمر 33 عاما الموقوف منذ الأحد على ذمة التحقيق بشبهة ارتكاب "أفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب"، إثر شكوى تقدمت بها ضده شابة تبلغ من العمر 29 عاما، وجهت إليه تهمة "الاغتصاب" الثلاثاء.

وأضاف المدعي أن النيابة العامة طلبت حبس المتهم احتياطيا بانتظار محاكمته، لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها لمجرد بالاغتصاب، لكن قاضي الحريات قرر بعد الاستماع للمتهم مساء الثلاثاء إطلاق سراحه وإبقائه تحت الرقابة القضائية.

وبإمكان النيابة العامة أن تستأنف قرار قاضي الحريات لإعادة النجم المغربي إلى السجن.


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