سيدة تشعل النيران في زوجها

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متابعات- أمينة عبد العال

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النيران

الخلافات

الزوجة

بعد أن اعتاد علي ضربها وإلقاء اللوم عليها في كل الخلافات التي تدور بينهما لم يكن أمام الزوجة إلا أن تستغل الفرصة وتضرم النيران في زوجها في أول خلاف كبير يحدث بينهم.

وذكرت صحيفة جزائرية، أن امرأة في عقدها الخامس أقدمت، يوم الأربعاء، على إضرام النار في زوجها إثر شجار عائلي ولأن الزوجة الهائجة كانت في حالة هستيرية فقد أشعلت النار في نفسها أيضا.

وبحسب ما نقلت صحيفة "النهار"، فإن الحادثة وقعت في مدينة سوق أهراس، شمال شرقي البلاد، حيث دخلت الزوجة  في شجار مع زوجها الذي تجاوز ستين عاما من العمر، وبما أن المرأة اعتادت أن تتلقى ضربا مبرحا من شريك حياتها، فقد اختارت في أحدث مشادة أن تنتقم بشدة فسكبت البنزين عليه وعلى نفسها وأضرمت النار فيه.

وخرج الزوج من البيت عقب إضرام النار فيه وطلب المساعدة من الجيران الذي أخمدوا اللهيب بالمياه ثم اتصلوا بمصالح الإطفاء التي حضرت إلى المكان على الفور.

وذكر المصدر أن الزوج نقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعدما أصيب بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة أما الزوجة فدخلت قسم جراحة النساء بعدما أصيب هي الأخرى بحروق.

وعاش الزوجان أعواما طويلة إلى جانب بعضهما البعض، إذ لهما خمسة أبناء كما أن لهم أحفادا أيضا لكن تراكم المشكلات العائلية بينهما تحول إلى كارثة "حارقة" مؤخرا.


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