بالأسماء.. حكام مباريات الجولة الخامسة بالدوري

31 أغسطس 2018 - 10:15 ص

أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، أسماء حكام مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتم إسناد مباراة بتروجت وحرس الحدود، للحكم محمد الصباحي ويعاونه هشام طلب وصالح محمد، وحسن محمود حكماً رابعاً، وكل من سيد عبد الله وجلال أحمد حكماً خامساً.

ومباراة نجوم المستقبل والإسماعيلي، يديرها تحكميًا الحكم أحمد الغندور ويعاونه مصطفى عطية وممدوح مصطفى، وهاني أمين حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف وأحمد عبد الله حكماً خامساً.

مباراة الجونة والداخلية تم إسنادها للحكم محمود ناجي ويعاونه تحسين أبوالسادات ومحمد فاروق، وعلي الكيكي حكماً رابعاً، وكل من عمرو رمضان وأحمد جمال حكماً خامساً.

ومباراة طلائع الجيش والمقاولون يديرها تحكميًا الحكم محمد عادل ويعاونه أحمد حسام طه وأحمد عطية، وإبراهيم رمضان حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدي ومحمد صابر حكماً خامساً.