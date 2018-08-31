14.25 مليون دولار غرامة حاخام صور سيدات عاريات

31 أغسطس 2018 - 10:21 ص

وقع مجموعة نساء عقوبة بالاتفاق مع 4 منظمات يهودية بلغت 14.25 مليون دولار علي حاخام يدعى برنار فروندل قام بتصويرهن عاريات في كنيس بواشنطن وهن يغتسلن للصلاة.

ويشمل الاتفاق أكثر من 150 امرأة أثبت التحقيق أن "برنار" صورهن عاريات في الغرفة التي أخفى فيها الحاخام المتشدد كاميرا على ما أوضحت المحامية ألكسندرا هاروين لوكالة فرانس برس.

وحكم على الحاخام عام 2015 بالسجن ست سنوات ونصف السنة على هذه الوقائع واستمر تلصصه سنوات طويلة قبل أن يكشف أمره.

وكان الحاخام نصب الكاميرا في الكنيس الواقع في حي جورجتاون الراقي قرب "الميكفاه"، وهو حوض مخصص للاستحمام في طقوس الطهارة في الديانة اليهودية.

وأثارت القضية صدمة في صفوف اليهود في واشنطن، لأن الحاخام فروندل كان شخصية محترمة جداً، حتى انكشاف الفضيحة. وكان يدرس في عدة جامعات في المدينة.

وقالت هاروين التي تمثل الضحايا "ينص الاتفاق على عملية تعويض سريعة ومناسبة للنساء ضحايا فروندل مع ضمان السرية وتجنيبهن إجراءات ضاغطة جداً".

وكانت الدعوى الجماعية التي رفعتها تطالب بتعويض قدره مئة مليون دولار. وستقوم شركات تأمين بدفع جزء كبير من هذا التعويض.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن محامي الحاخام فروندل قوله إن هذا الأخير لن يخرج من السجن قبل العام 2020.