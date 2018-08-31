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الداخلية

وقف 4 أمناء شرطة في تسريبات قسم الأميرية

وقف 4 أمناء شرطة في تسريبات قسم الأميرية

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

أحمد الشربينى

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الامن العام

قسم الاميرية

وقف امناء الشرطة

تسريبات قسم الاميرية

تسريب معلومات امنية

قررت وزارة الداخلية، وقف 4 أمناء شرطة جدد عن العمل على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تسريبات قسم الأميرية"، وذلك لاتهامهم بالخروج عن مقتضيات العمل الوظيفى.

وأظهرت تحريات قطاع الأمن العام وإدارة، عن تسريب معلومات أمنية عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصول أمناء شرطة على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم في قسم شرطة الأميرية.

وبينت التحقيقات أن المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم مستغلين عملهم في وحدة البحث الجنائي لتسريب التحركات الأمنية مقابل حصول كل أمين شرطة على مبالغ مالية، ليرتفع بذلك عدد المتهمين إلى 14 أمين شرطة، وأصدرت النيابة قرارا بحبسهم على ذمة التحقيقات.


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