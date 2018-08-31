بالصور.. محافظ القليوبية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

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قبلي وبحري

وزير الاوقاف ومحافظ القليوبية
جانب من الاستقبال

علي إسماعيل

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صلاة الجمعة

جامعة بنها

محافظة القليوبية

احتفالات محافظة القليوبية بالعيد

استقبل الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان عمر ريان، نائب المحافظ، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر جامعة بنها في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظة، والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف وعدد من قيادات الدعوي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تأتي الزيارة تزامنًا مع احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي، الذي أعلن المحافظ عن بدئها منذ بداية شهر أغسطس الجاري من خلال افتتاحات مشروعات في القطاعات مثل المدارس والمياه والصرف الصحي والإسكان وغيرها.

يشار إلى أن محافظة القليوبية تحتفل سنويا بعيدها القومي يوم 30 أغسطس، حيث ذكرى افتتاح القناطر الخيرية عام 1868.


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