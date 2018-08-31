» شاهد.. إهانة "ميسي" لأساطير الكرة

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متابعات- محمد الخرو

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ميسي

برشلونة

الارجنتين

روبرتو كارلوس

عرضت وسائل إعلام إنجليزية مقطع فيديو للاعب ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين المحترف بين صفوف برشلونة الإسباني يظهر من خلاله في أبرز المناسبات والتي توثق مراوغته لأكبر نجوم العالم.

وقد عرضت قناة "جاكي أم تي" الإنجليزية، في الفيديو ، لقطات لمهارات ميسي الكروية أمام العديد من اللاعبين، على غرار الدون البرتغالي رونالدو الذي نجح في مراوغته واختراق مرمى فريقه.

ونجح اللاعب الأرجنتيني في مراوغة نجم كرة القدم البرازيلي روبرتو كارلوس، والمدافع الإيطالي فابيو كانافارو، في محاولة منه للوصول إلى شباك فرقهم قبل أن تفتك منه الكرة.

وكان من ضحايا مراوغات ميسي لاعب الوسط الألماني توني كروس، والنجم البرازيلي مارسيلو، علاوة على نجم ريال مدريد، كاسيميرو.

شاهد الفيديو..


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