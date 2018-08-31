» رسالة "أبو تريكة" للراحل محمد عبدالوهاب

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مصر

وفاة

الاهلى

عبد الوهاب

تريكة

رثا لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة والمحلل الرياضي الحالي، زميله في الملاعب والذي توفي قبل 12 عامًا من الآن محمد عبد الوهاب.

وقال "تريكة" في تغريدة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "ثمار الأرض تجنى كل موسم، لكن ثمار الوفاء تجني كل لحظة".

وتابع: "رحمة الله عليك يا صديقي محمد عبد الوهاب كان نموذجا للوفاء".

وفارق عبد الوهاب الحياة فى 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي، عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.


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