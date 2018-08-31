  • الجمعة 31 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:35 م
بحث متقدم
وزير الاوقاف بمسجد ناصر

وزير الأوقاف: دمار البيوت يبدأ من جفاف المشاعر

الدكتور أحمد كريمة

"كريمة" عن عدم تكفيره للمنتحر: الإخوان السبب

السيسي

بالفيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لـ"البحرين"

لابد من تطهير الإسلاميين لإزالة قامات زائفة

لابد من تطهير الإسلاميين لإزالة قامات زائفة

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي يرحل عن النهار: محدش هيقعدني في البيت

صلاح

غضب "صلاح" يعصف بـ"الجبلاية"

البرادعي

"البرادعي" يكشف عن مأساة تنتظر سوريا

خاشقجي : هذه هي " النكتة البايخة" في أوربا

خاشقجي : هذه هي " النكتة البايخة" في أوربا

ترامب واردوغان

ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة

الداخلية

وقف 4 أمناء شرطة في تسريبات قسم الأميرية

محمد جبريل يوجه رسالة لـ"صلاح"

آخر الأخبار

صلاح
الشيخ محمد جبريل

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

زينة لـ"صلاح": كلنا معك وفي ظهرك ولن نساند "اللص"

#

محمد صلاح يوجه رسالة لـ"هنيدى"

#

جبريل يوجه رسالة للفاسدين من الشعوب العربية

#

آمنة نصير تهاجم جبريل لشماتته فى إصابة صلاح

مصر

كرة القدم

اوروبا

صلاح

جبريل

وجه المقرئ والشيخ محمد جبريل رسالة إلى لاعب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قبل حصوله على المركز الثاني كأفضل لاعب بأوروبا متخطي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال "جبريل" في تغريدة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "أسأل الله جل فى علاه التوفيق للكابتن محمد صلاح للفوز بأفضل لاعب فى أوروبا".

وتابع، "فالله يحفظه من سحر ساحر وعمل عامل وعين حاسد، وكل من يخدم دينه ووطنه فى كل مجال، ومن أحبنا فى الله، آمين".

في الوقت الذي دخل أحد متابعي الشيخ "جبريل" حيث وجة لة سؤالًا، قائلًا، "حضرتك شايف أن محمد صلاح بيخدم دينه أوطنه يا فضيلة الشيخ ؟ !!!! "

في الوقت الذي رد "جبريل" عليه، قائلا، كل واحد فى تخصصه، وسلوكه يوافق دينه وهو مصدر خير له ولأسرته ولوطنه واهل بلدته ، واحسب أنه كذلك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

حوار مع ياسر رزق عن الإخوان ومبادرة معصوم مرزوق

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. طفل يقتحم "جينيس" لمهارته بلعبة المكعبات
» شاهد.. القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسيًا
» اختبار صعب لـ "نجوم اف سى" أمام الإسماعيلي
» انتشار أمني مكثف بميدان التحرير
» شاهد.. فيديو نارد لـ"رونالدو" يراوغ أساطير التدريب
» دراسة صادمة للمراهقين المدخنين
» بالفيديو.. الأسماك تنزل من السماء بالولايات المتحدة
» شاهد.. إهانة "ميسي" لأساطير الكرة
» حقوقي يطلق حملته الانتخابية من داخل السجن
» رسالة "أبو تريكة" للراحل محمد عبدالوهاب
» وفاة مطرب شهير في حادث مروري

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة