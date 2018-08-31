محمد جبريل يوجه رسالة لـ"صلاح"

31 أغسطس 2018 - 10:50 ص

وجه المقرئ والشيخ محمد جبريل رسالة إلى لاعب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قبل حصوله على المركز الثاني كأفضل لاعب بأوروبا متخطي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال "جبريل" في تغريدة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "أسأل الله جل فى علاه التوفيق للكابتن محمد صلاح للفوز بأفضل لاعب فى أوروبا".

وتابع، "فالله يحفظه من سحر ساحر وعمل عامل وعين حاسد، وكل من يخدم دينه ووطنه فى كل مجال، ومن أحبنا فى الله، آمين".

في الوقت الذي دخل أحد متابعي الشيخ "جبريل" حيث وجة لة سؤالًا، قائلًا، "حضرتك شايف أن محمد صلاح بيخدم دينه أوطنه يا فضيلة الشيخ ؟ !!!! "

في الوقت الذي رد "جبريل" عليه، قائلا، كل واحد فى تخصصه، وسلوكه يوافق دينه وهو مصدر خير له ولأسرته ولوطنه واهل بلدته ، واحسب أنه كذلك".