عامل يقتل سيدة تنفق على والدته لسرقتها

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قررت نيابة المرج إحالة بائع لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل سيدة مسنة خنقا لسرقتها داخل شقتها.

وبينت التحريات أن المتهم كان على علم بمساعدة المجنى عليها للوالدته ولمروره بضائقة مالية قرر سرقتها وقتلها حتى لا تفضح أمره .

وأوضح المتهم، أنه تردد على مسكنها عدة مرات، وتصادف عدم تواجدها بالشقة سكنها، وتوجه صباحاً لمسكنها بدعوى زيارتها عاقداً العزم على التخلص منها وسرقة ما بحوزتها من مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة، وعقب استضافتها له قام بمغافلتها وتعدى عليها بالضرب باستخدام طفاية سجائر من الصدف محدثاً إصابتها ثم قام بخنقها باستخدام إيشارب حتى تأكد من وفاتها.

واعترف المتهم أنه استولى على كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن غويشة ، سلسلة ، حلق ، 2 خاتم، و 3 هواتف محمول، ومبلغ 2150 ريالا سعوديا، وقام باستبدال القميص الذى يرتديه والملوث بدماء المجنى عليها بتيشيرت عثر عليه بمكان الواقعة، وفر هارباً.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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