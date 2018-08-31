محافظ المنيا يتسلم مهامه عصر اليوم

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وصول

محافظة لمنيا

محافظ لمنيا

تسلم عمله

حركة المحافظات

 يصل عصر اليوم اللواء قاسم محمد حسين، محافظ المنيا، لتسلم عمله الجديد ظهر اليوم، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام  الرئيس أمس ضمن حركة المحافظين.

 وقال مصدر بديوان عام محافظة المنيا إن المحافظ لجديد سوف يستقبل عددا من التنفيذيين والمسئؤلين ومديرى المديريات الخدمية والأجهزة الامنية بالمحافظة.

 وأشار المصدر إلى أن المحافظ الجديد من مواليد محافظة قنا بمركز نجع حمادى عمل بعدة محافظت بقطاع الأمن الوطنى بمحافظات البحر الأحمر وأسون وأسيوط  واخيرا كان يشغل مديرا لأمن الفيوم  

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