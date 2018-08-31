غدًا.. الحكم بإعادة محاكمة متهمي "البلاك بلوك"

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تحالف دعم الشرعية

تعطيل العمل بأحكام الدستور

البلاك بلوك

متهمي البلاك بلوك

تصدر غدا السبت المحكمة العسكرية، الحكم فى إعادة محاكمة متهمين فى القضية 33 لسنة 2016، غرب القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ"البلاك بلوك".

ونسبت التحقيقات للمتهمين فى القضية أنهم أسسوا وتولوا قيادة جماعتين تم تأسيسهما على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة التى كفلها القانون والإضرار بالسلام الاجتماعى، والوحدة الوطنية، وكان الإرهاب وسيلة لتلك الجماعتين فى تحقيق أهدافهما.

وأسس المتهمون مجموعتين نوعيتين منبثقين عن تنظيم جماعة الإخوان تحت مسمى "تحالف دعم الشرعية، و"كتيبة البلاك بلوك"، تنفيذًا لأغراض الجماعة الإرهابية بدوائر أقسام شرطة "المعادى، البساتين ودار السلام"، لتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وأداروا هاتين المجموعتين بأن دبروا أوكارًا لإقامة واجتماع قادة وأعضاء تلك الجماعتين وإعداد الأسلحة والذخائر والمفرقعات، ونظموا وسائل اتصال فيما بينهم وبين مؤسسيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وغيرها من وسائل الاتصال تنفيذًا لمشاريعهم الإجرامية الجماعية، كما خربوا عمدًا مبانى وأملاك عامة ومرافق خاصة لمصالح حكومية مثل مبنى حى المعادى، بأن رشقوه بالحجارة والعبوات الحارقة فأحدثوا به تلفيات، وأشاعوا الفوضى.


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