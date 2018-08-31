"البرادعي" يكشف عن مأساة تنتظر سوريا

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البرادعي

سرد الدكتور محمد البرادعي ما يحدث داخل الأراضي السورية بعد الحروب التي وصلت لمرحلة مزرية.

وقال "البرادعي"، في تغريدة له، "بعد 7 سنوات من حرب راح ضحيتها 400 ألف وتشرد بسببها 13 مليون سورى مازلنا نتكلم عن معركة وشيكة فى إدلب يعلم الكل المأساة الإنسانية التى ستنتج عنها".

وتابع، "والمذهل أن كل المفاوضات تجرى بين دول غير عربية لأغراض چيوسياسية".

ووجه رسالة إلي العرب، قائلًا، "الأمل معدوم فى أن يستعيد العرب العقل والروح لنتجنب المزيد من الكوارث".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة البرادعي، حيث قال سميح علي، "عدم اهتمام بحياتنا لغياب الإنسانية والديمقراطية التي تعطي الإنسان قيمة"

وأضاف آخر، "تتحدث و كأن العرب فاعل و ليس مفعول به"



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