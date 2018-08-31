» اختبار صعب لـ "نجوم اف سى" أمام الإسماعيلي

31 أغسطس 2018 - 11:23 ص

يستضيف نادى النجوم، نظيره الإسماعيلي فى السادسة من مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى.

ويدخل النجوم اللقاء، بمعنويات مرتفعة بعدما استطاع تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل الأسبوع الماضى والفوز على الفارس الأبيض بهدف دون رد.

على الجانب الآخر يتطلع الإسماعيلي بقيادة الجزائرى خير الدين مضوى لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، خاصة بعدما حقق فوز غالى هو الآخر على نظيره المقاصة الأسبوع الماضى.