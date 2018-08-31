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مصر للطيران تنقل 12 ألف حاج فلسطيني على مدار 3 أيام

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وكالات- حنان حمدتو

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فلسطين

الحجاج

مطار القاهرة

مصر للطيران

تسير شركة مصر للطيران، مساء الغد وعلى مدار 3 أيام ، بمعدل  3 رحلات فى اليوم  لنقل الحجاج الفلسطينيين إلى القدس ورحلة واحدة أخري الثلاثاء القادم، وذلك لنقل أكثر من 12 ألف حاج فلسطيني.

يذكر أن الشركة سيرت رحلتين خاصتين قادمتين من المملكة العربية السعودية علي متنها أكثر من 500 حاج فلسطيني، بعد أداء مناسك الحج، وسيتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة رقم (4) والمخصصة للطيران الخاص.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إنه من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران ، مساء اليوم ، رحلتين بأرقام 3271 و 3273 والقادمتين من مطار المدينة المنورة على متنها أكثر من 500 حاج فلسطيني.


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