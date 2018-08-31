» انتشار أمني مكثف بميدان التحرير

أحمد الشربينى
شهد ميدان التحرير صباح اليوم الجمعة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا بمداخل ومخارج الميدان وانتشار سيارات مكافحة الشغب وعربات أمن مركزي وعدد لافت من أفراد الشرطة بملابس شرطية ومدنية.
وتمركزت سيارات الشرطة أمام تمثال عبدالمنعم رياض وعربة أمن مركزي وعربة تابعة لوزارة الداخلية وسيارتان مكافحة شغب.
وتواجدت سيارات مكافحة شغب في مدخل شارع قصر النيل والتحرير ومحمد محمود.
وفي مدخل شارع طلعت حرب تواجدت أربع عربات أمن مكتوب عليها قوات التدخل السريع.
كما تواجدت عربات أمن مركزي بالتحرير، وأخذت سيارات مكافحة الشغب تجوب الميدان.
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