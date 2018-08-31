السبت.. الحكم على 13 متهمًا بتهمة القتل بالتبين

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قتل

خلافات الجيرة

قسم التبين

قتل فى التبين

تصدر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على 13 متهمًا بقتل مواطن، والشروع فى قتل 3 آخرين بدائرة قسم التبين.

وأسندت النيابة للمتهمين، "بدوى نبيل محمد، سامى رضا محمد، ياسر نبيل محمد، مصطفى جمال محمد، عمرو حلمى رشاد، محمود حامد عبد الغنى، أيمن أحمد شرقاوى، رضا أبو سعد جاد الله، ياسر طارق حسن، محمد حسن محمد، محمد أبو سعيد أمين، نبيل بدرى نبيل، جمال محمد أمين"، تهمة قتل المجنى عليه محسن سيد حامد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النيةً وعقدوا العزم على قتله، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا وكرابيج، وتوجهوا لمحل عمله وقتلوه بسبب خلافات جيرة فيما بينهما، كما استعرضوا القوة واستخدموا العنف تجاه كل من "سيد ح"، و"أحمد س ح"، و"محسن س ح" والشروع فى قتلهم.

 



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