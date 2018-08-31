شاهد.. وزير الدفاع يكرم القادة المحالين للتقاعد

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القوات المسلحة

التقاعد

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الإنتاج الحربى

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2018 حيث قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم ، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميداناً للتضحية والعطاء جيلاً بعد جيل.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا حياتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانى فى أداء واجباتهم ، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه فى أصعب الظروف.

وأكد أن القوات المسلحة تعاهد الله أن تظل بعطاء وتضحيات رجالها فى سبيل مجده وعزته وفية للأمانة المقدسة التى كلفها الشعب بها ، فليس من شرف يعلو على شرف الدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه العليا ، وأن رجال القوات المسلحة هم طليعة الشعب وقوى الدولة الشاملة فى كل الأوقات والإتجاهات ، وسيظلون جديرين بالثقة التى أولاها لهم الشعب بالتحلى بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف ويقين ، ووجه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم ، مؤكداً أن الدفاع عن أمنها القومى واجب مقدس ومهمة سامية لاتهاون فيها.

وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم فى الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها فى مواجهة الصعاب والتحديات ، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريماً وإحتفاءاً لما تحملته من مسئولية إجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

حضر الإحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم .
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