خاشقجي : هذه هي " النكتة البايخة" في أوربا

31 أغسطس 2018 - 11:40 ص

استنكر الإعلامي السعودي جمال خاشقجي ما يقوم به المتطرفون الأوربيون من إساءة للإسلام وللرسول الكريم ، والذي فقد أهميته كظاهرة ، بحسب قوله.

وأضاف خاشقجي في تدوينة مصغرة له علي تويتر "بات نشر كتاب ضد الاسلام ومعرض مسيء للرسول ? في أوربا كالنكتة البايخة، ظاهرة بدأت تفقد الاهتمام بها مع تراجع المتطرفين عندنا وعندهم من غلاة سلفية ودواعش الذين كانوا يقتاتون عليها".

يأتي هذا بعد أن هاجمت معظم وسائل الإعلام الألمانية أمس الخميس "تيلو زاراتسين"، مؤلف الكتب المثير للجدل ومسؤول المالية في ولاية برلين سابقاً، والذي قدم في برلين كتابه الجديد عن الإسلام، والذي يحمل عنواناً مستفزاً هو: "استيلاء عدواني: كيف يعيق الإسلام التقدم ويهدد المجتمع".