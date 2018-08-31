جر التمساح رؤيا تحذيرية من الخونة

31 أغسطس 2018 - 11:51 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني أجر تمساحاً إلي البيت، ثم خرج من الغرفة التي وضعته فيها وذهب ناحية البوابة، ثم هاجمني فوجدت حبلاً وقيدته من فمه.. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التمساح أشر ما فيِ البحر ولا يأمنه عدو ولا صديق، ولذلك فهو يدل على اللص الخائن، وعلى التاجر الظالم الخائن وعلى العدو المكابر الذي لا يأمنه عدو ولا صديق.



وإن كنت أخذت من لحم التمساح أو من دمه أو من جلده أو بعض أعضائه، فذلك إصابة مال من عدو، ويدل أيضًا على الشرطي، وقد يدل على الفسق والكسب الحرام والخوف والنكد.

وكونك تجر التمساح وتقيده بالحبل من فمه فسوف تظفر بعدو وربما تأخذ من ماله، وكونك أخذت التمساح إلى بيتك مرة ثانية، فقد تكون هذه رؤيا تحذيرية فاحذر ولا يدخل بيتك إلا تقي واحذر ممن تظن أنه ملخص من أصدقائك ربما يخدعك في أمر.

وكون التمساح هاجمك فكن على حذر حتى لا تصاب بمكروه من إنسان يظهر لك غير ما يُخفيه، وإن كانت الرؤى المخيفة مكررة معك فأرجو الاهتمام بالصلاة في وقتها.

والأذكار وأذكار النوم وقراءة وسماع سورة البقرة والاهتمام بالرقية الشرعية. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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