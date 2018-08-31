البرادعي : مفيش أمل لاستعادة هذا الأمر

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العرب

إدلب

البرادعي

انعدام الأمل

غياب الروح والعقل

أعرب محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، عن أسفه لغياب الروح والعقل لدي العرب ، خاصة ما يجري علي الأراضي السورية.

وأضاف علي حسابه علي تويتر بعد 7سنوات من حرب راح ضحيتها 400 الف وتشرد بسببها 13 مليون سورى مازالنا نتكلم عن معركة وشيكة فى ادليب يعلم الكل المأساة الانسانية التى ستنتج عنها.

والمذهل أن كل المفاوضات تجرى بين دول غير عربية لأغراض چيوسياسية. الأمل معدوم فى أن يستعيد العرب العقل والروح لنتجنب المزيد من الكوارث.

يأتي هذا في ظل التحركات الإقليمية بشأن إدلب ، حيث قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إنه بحث مشكلة إدلب مع وفد المعارضة السورية.  

وأضاف أنه تحدث بالهاتف حول الموضوع، مع نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية ، مضيفا أنني أخبرته بوجود وفد عسكري روسي في أنقرة حاليا وهناك تجري الاتصالات.

 واعتقد أنه جرت اتصالات هاتفية على أرفع المستويات بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية ، لافتا إلى أن "روسيا تبحث الوضع في إدلب مع الحكومة السورية ومع المعارضة.


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