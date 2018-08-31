"مدبولي" يطالب الوزراء بسرعة حل مشاكل الطرق والكهرباء بالقرى

31 أغسطس 2018 - 11:53 ص

طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إنهاء حل كل المشكلات التى تواجه المواطنين فى القرى والمدن وتختص بالكهرباء وشبكة الطرق والاتصالات.

وقال "مدبولى"، خلال اجتماعه أمس لمتابعة موقف مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، النقل، الزراعة، الاتصالات، رئيس الهيئة الهندسية، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى الصحراوية، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، وأحد أعضاء مجلس الإدارة، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير، ووكيل وزارة الرى أن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ليس تجارياً، ولكن الهدف منه هو التنمية، واستصلاح هذه الأراضى، وزراعتها، والإنتاج منها، وتوفير فرص عمل بها، ولذا يجب تقديم تيسيرات لمن سيحصل على هذه الأراضى قائلاً: ”اللى يهمنا الناس تشتغل والأرض تزرع”.

وأضاف: هذا مشروع قومى، وعلينا جميعاً أن نعمل على نجاحه، ودعم من سيحصلون على هذه الأراضى، وتقديم التيسيرات لهم، وتذليل أى عقبة تطرأ، لسرعة تنمية هذه الأراضى.

ووجه مسئولو شركة الريف المصرى بإعداد مقترحات للتيسيرات والمحفزات المطلوبة لمن سيحصلون على هذه الأراضى.



