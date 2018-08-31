القرموطي يرحل عن النهار: محدش هيقعدني في البيت

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النهار

جابر القرموطى

مانشت القرموطي

أعلن  الإعلامي جابر القرموطي،  رحيله عن  قناة النهار  أو أكتوبر قائلا :" إن تجربته مع القناة ستنتهي أول أكتوبر المقبل.

وعبر القرموطي خلال  برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"،عن فخره بالعمل مع القناة وفريق إعداد برنامجه، مضيفًا: "أدرس عروض العمل التي وصلتني، لكن هكمل في الملعب ومش هعتزل، بعد إذن ربنا مش البشر".

وتابع: "قعدتي في البيت مش هتطول، بشتغل في مؤسسة الأهرام لكن المرتب مش كافي، ومعنديش ورث أبيعه".


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