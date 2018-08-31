القرموطي يرحل عن النهار: محدش هيقعدني في البيت

31 أغسطس 2018 - 12:29 م

أعلن الإعلامي جابر القرموطي، رحيله عن قناة النهار أو أكتوبر قائلا :" إن تجربته مع القناة ستنتهي أول أكتوبر المقبل.

وعبر القرموطي خلال برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"،عن فخره بالعمل مع القناة وفريق إعداد برنامجه، مضيفًا: "أدرس عروض العمل التي وصلتني، لكن هكمل في الملعب ومش هعتزل، بعد إذن ربنا مش البشر".

وتابع: "قعدتي في البيت مش هتطول، بشتغل في مؤسسة الأهرام لكن المرتب مش كافي، ومعنديش ورث أبيعه".