القرموطي يرحل عن النهار: محدش هيقعدني في البيت

إيمان هاني
أعلن الإعلامي جابر القرموطي، رحيله عن قناة النهار أو أكتوبر قائلا :" إن تجربته مع القناة ستنتهي أول أكتوبر المقبل.
وعبر القرموطي خلال برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"،عن فخره بالعمل مع القناة وفريق إعداد برنامجه، مضيفًا: "أدرس عروض العمل التي وصلتني، لكن هكمل في الملعب ومش هعتزل، بعد إذن ربنا مش البشر".
وتابع: "قعدتي في البيت مش هتطول، بشتغل في مؤسسة الأهرام لكن المرتب مش كافي، ومعنديش ورث أبيعه".
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