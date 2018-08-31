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"كريمة" عن عدم تكفيره للمنتحر: الإخوان السبب

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الإرهاب

انتحار

الحدث اليوم

أحمد كريمة

واصل  الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، تصريحاته بشأن عدم تكفير المنتحر قائلا: "المنتحر ليس كافرًا ولا يخرج من الملة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حكايتنا" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن فتح الباب لتكفير العصاة مثل المنتحرين وغيرهم ممن يرتكبون المعاصي، يضر بالمجتمع؛ لأن هذا أساس ظهور الإرهاب بعد  توسع داعش والإخوان فيه، حسب قوله.

وتابع: أن الأئمة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والظاهري اتفقوا على أن المنتحر آثم وعاصٍ وفاسق ومرتكب لكبيرة من الكبائر، لكن لم يقل أحد من الفقهاء بكفره.

وأوضح "مرتكب الكبيرة لا يكفر إلا في فكر الخوارج والمعتزلة وولاة الشيعة، أما مذهب أهل السنة فإن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله تحت المشيئة الإلهية إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه".

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