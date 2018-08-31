24 رحلة قادمة من مكة لعودة الحجاج اليوم

31 أغسطس 2018 - 12:39 م

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، 24 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة، يعود على متنها 5360 حاجًا.

وأقامت الصالة الموسمية بمطار القاهرة برئاسة مكي محمد عسكر، استعدادات خاصة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في مرحلة العودة، بإنشاء خيمة مكيفة ومجهزة بشاشات عرض لمشاهدة المستقبلين لذويهم من الحجاج بمجرد وصولهم للأراضي المصرية، وذلك أمام صالة الوصول.

كما سيتم الدفع بمقاعد إضافية للانتظار أمام الصالة ومدها بمراوح مزودة بمبردات بخار لراحة المستقبلين من ذوي الحجاج، بالإضافة إلى بعض المظاهر الاحتفالية من اللافتات أمام الصالة بأشكالها المختلفة.