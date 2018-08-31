  • الجمعة 31 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:39 م
بحث متقدم
انفجار مصنع عسكري في روسيا

قتلى وجرحى في انفجار هائل بمصنع متفجرات في روسيا

وزير الاوقاف

بالدموع.. وزير الأوقاف يدعو للتقشف

أردوغان يرتدي الزي العسكري

«أردوغان»: سنحصل على صواريخ «اس-400» الروسية

سلمان تدعم صلاح : "واحد رافع راسنا و التاني مجرسنا"

لأول مرة.. «صلاح» يكشف مفاوضاته مع الريال

3 تريليونات جنيه.. قيمة ديون مصر

ديون مصر تتضاعف 5 مرات منذ ثورة يناير

الرئيس السيسي

"السيسي" يصدق على قانون الوطنية للصحافة

700 مليون جنيه سنويا خسائر "الحديد والصلب"

700 مليون جنيه سنويا خسائر "الحديد والصلب"

الرئيس الأسبق حسنى مبارك

شاهد.. صورة صادمة تظهر تقدم "مبارك" في السن

مرسي

الإخوان صلوا على جنازة ماكين

كوكب الشرق وعبدالناصر

شاهد.. أسرار تنشر للمرة الأولى عن أم كلثوم وعبدالناصر

شاهد..

أمر مهم من الرئيس لمحافظ الشرقية الجديد

آخر الأخبار

السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

هل يمكن عزل "ترامب" دستوريًأ من رئاسة أمريكا؟

#

بوتين "محتال".. باعنا للإسرائيليين

#

حبس مدير التضامن بالشرقية لاختلاسه 920 ألف جنيه

#

«السيسي» لمجلة سعودية: لم أكن أحلم بالرئاسة

السيسي

إكسترا نيوز

محافظ الشرقية

ممدوح غراب

أكد  الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الجديد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على الاهتمام بأمور المواطنين، وتوفير السلع وضبط الأسعار، وكل ما يخص المواطن المصرى.

وأوضح "غراب"، فى مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عدة ملفات سيتم فتحها ومشروعات مهمة سيتم تنفيذها ومن أهمها التعليم والصحة والانتهاء من قوائم الانتظار ومتابعتها، مؤكدًا أن الفترة القادمة هى مرحلة التعليم والصحة للمواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية الجديد، أن من أهم القضايا التي سوف يواجهها هي مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية فى المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك عدة مشروعات شهدتها المحافظة أثناء تولى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الأسبق، وسيتم تكملة تلك المشروعات حتى يتم الانتهاء منها على أكمل وجه.

 شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميدو» يستفز اتحاد الكرة بهذه الصورة
» بديل غير مثير للإدمان لمسكنات الألم
» خطيب جمعة: أصحاب " الحسب والنسب" من البلطجية
» جر التمساح رؤيا تحذيرية من الخونة
» بالفيديو.. واقعة فاضحة لـ"الهضبة" على المسرح
» بـ 3 شروط صعيدية تؤسس كافيه للسيدات فقط
» انتحار طالبة لرسوبها في امتحانات الدور الثاني
» وقف 4 أمناء شرطة في تسريبات قسم الأميرية
» محمد جبريل يوجه رسالة لـ"صلاح"
» 14.25 مليون دولار غرامة حاخام صور سيدات عاريات
» بالفيديو.. طفل يقتحم "جينيس" لمهارته بلعبة المكعبات

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة