أمر مهم من الرئيس لمحافظ الشرقية الجديد

31 أغسطس 2018 - 12:46 م

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الجديد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على الاهتمام بأمور المواطنين، وتوفير السلع وضبط الأسعار، وكل ما يخص المواطن المصرى.

وأوضح "غراب"، فى مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عدة ملفات سيتم فتحها ومشروعات مهمة سيتم تنفيذها ومن أهمها التعليم والصحة والانتهاء من قوائم الانتظار ومتابعتها، مؤكدًا أن الفترة القادمة هى مرحلة التعليم والصحة للمواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية الجديد، أن من أهم القضايا التي سوف يواجهها هي مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية فى المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك عدة مشروعات شهدتها المحافظة أثناء تولى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الأسبق، وسيتم تكملة تلك المشروعات حتى يتم الانتهاء منها على أكمل وجه.

شاهد الفيديو..