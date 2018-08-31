لابد من تطهير الإسلاميين لإزالة قامات زائفة

31 أغسطس 2018 - 12:50 م

قال المحامي والقيادي الجهادي نزار غراب إن الإسلاميين يحتاجون إلي عملية تطهير لإزالة القامات الزائفة.

وأضاف علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن مصطلح التطهير من إفرازات يناير 2011 وكان المقصود به تطهير مؤسسات الدولة .

بينما كان من الواجب أن يشمل الصف الإسلامي ، الذي يتميز بالتستر بعضه على بعض، فتصنع قامات زائفة في الوقت الذي تغدر وتخون ، يلتف حولها المتسترون.

من جانبه استنكر أيضا القيادي الإخواني والبرلماني السابق محي عيسي حالة التكلس أو الغيبوبة السياسية التي أصابت بعض اتلقيادات داخل الإسلامين.

وأضاف علي حسابه علي فيس بوك عند أهل الطب تعرف الغيبوبة بعدم استجابة الجسم للمؤثرات وغيابه عن الإدراك والوعي، لافتا إلي أن هذه الحالة قد تصيب بعضًا من القيادات السياسية والإسلامية عندما توقف بهم الزمن عند 27/6/2013 فلم يدركوا أن الأمور تغيرت وجرت فيها أحداث جسام".