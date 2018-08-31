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التعليم:

4 سنوات لاستكمال تطوير النظام الثانوي الجديد

الحياة السياسية

شوقى
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وكالات- حنان حمدتو

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مجلس الوزراء

التعليم

وزارة الاتصالات

الثانوية العامة

قال وزير التعليم، الدكتور طارق شوقى، إن خطة تكلفة تطوير النظام الثانوي الجديد ستستغرق أربع سنوات، وتشمل تكلفة توريد التابلت، وتدبير الشاشات التفاعلية، ومد شبكات البنية التحتية التكنولوجية، وتوصيل كابلات الفايبر، واشتراكات الإنترنت، وتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمدارس، وتحديث المحتوى التعليمي في ضوء نظام التعليم الجديد، فضلاً عن إدارة المشروع والدعم الفني، كما عرض الوزير تكلفة تطوير نظام التعليم الابتدائي والإعدادي ومرحلة رياض الأطفال.

وأضاف "شوقي"، خلال مشاركته باجتماع رئيس مجلس لوزراء الدكتور مصطفى مدبولى  بالأمس لاستعراض الترتيبات الجارية لبدء العام الدراسى الجديد ، بحضور وزير التعليم العالى والاتصالات ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، قائلاً: "النظام الجديد يقوم على تقديم مناهج حديثة بفلسفة جديدة، تقوم على تحفيز مهارات الطلاب وشحذ طاقاتهم، و تم طباعة الكتب لمراحل KG1 وKG2 وأولى ابتدائي لعدد 2.5 مليون طالب، كما أن الكتب الجديدة ستصل المخازن بالمديريات قبل 22 سبتمبر المقبل، كما يتم طباعة دليل المعلم بالنسختين العربية والإنجليزية، وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة ".

وفى مستهل الاجتماع أشاد رئيس مجلس الوزراء بالفلسفة التى يقوم عليها نظام التعليم الجديد الذي يبدأ تطبيقه هذا العام، مؤكداً ضرورة التأكد من توافر كافة اللوجستيات، والبنية الأساسية، والاهتمام بتدريب العنصر البشرى، بما يضمن نجاح التجربة وتحقيق الفائدة لطلابنا.



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