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بالفيديو.. واقعة فاضحة لـ"الهضبة" على المسرح

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الهضبة

البودي جارد

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة ضرب المطرب عمرو دياب لأحد الحرس الخاص بتنظيم حفلاته حاول منع أحد الجماهير من التصوير مع "الهضبة" على المسرح.

ومن أبرز الانتقادات التي وجهها النشطاء لـ"الهضبة": "مينفعش واحد يطلع يتصور مع عمرو دياب يطلع بودي جارد عشان ينزلوا يروح عمرو ضارب البودي جارد بالقلم ونزل البودي جارد، البودي جارد بيشوف شغله ومش غلطان بس ازاي عمرو يسمح لنفسه يهين واحد ويضربوا بالقلم قدام الجمهور وكمان عشان بيشوف شغلوا شكله عامل ازاي قدام اهله أو قدام نفسه دلوقتي".

شاهد الفيديو..

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