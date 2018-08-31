» بـ 3 شروط صعيدية تؤسس كافيه للسيدات فقط

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بني سويف

كافيه

صعيدية

قامت فتاة صعيدية من محافظة بني سويف، تدعى "مريم"، بإنشاء كافيه للسيدات والفتيات فقط، ومنعت دخول الرجال والشباب.

وأوضحت "مريم"، في تصريحات تلفزيونية، سبب هذا الكافيه، قائلة: "عشان إحنا عايزين ناخد حريتنا زي ما الشباب بيقعدوا بحريتهم"، لافتة إلى أنهم في الكافيهات الأخرى ربما يتعرضون لسماع كلمات سيئة.

وأوضحت أن الفكرة جاءت لها عندما كانت تجلس في أحد الكافيهات، وإلى جوارها مجموعة من الشباب وكانوا يمزحون مع بعضهم البعض، بكلمات سيئة ففكرت في هذا الأمر.

وأكدت أن قواعد الكافية هي "مفيش شيشة ولا سجاير ولا الشباب، والأطفال حتى سن التسع سنوات".



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