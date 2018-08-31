الأوقاف: نواجه نزيفًا يسمى العمالة الوهمية

31 أغسطس 2018 - 01:20 م

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن بعض أصحاب النفوس الضعيفة من خارج وزارة الأوقاف حصلوا على مبالغ مالية من بعض المواطنين، في مقابل توفير وظائف بمساجد وهمية بدون قرارات تعيين، لافتَا إلى وزارة الأوقاف تعاني من نزيف بسبب العمالة الوهمية.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دريم"، أن قضية العمالة الوهمية في وزارة الأوقاف محلها النيابة الآن، وأي حكم ستصدره المحاكم ستحترمه الوزارة بشكل كامل، معقبًا: "ذنب هذه العمالة الوهمية في رقبة من حصل على أموال مقابل تعيينهم".

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف طلبت من العمالة الوهمية بالتنازل عن مدة عملهم خلال الفترة السابقة في مقابلهم تعيينهم أمر غير موجود.

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