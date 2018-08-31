"القوى العاملة" تسترد ربع مليون جنيه لعامل مصري

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الحياة السياسية

سعفان
سعفان

وكالات- حنان حمدتو

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جدة

عمال

محمد سعفان

وزارة القوى العاملة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية توصل لمساعدة المواطن المصري" أ.ع .م" في استرداد المبالغ الخاصة بوالده في شركة لتوظيف الأموال بالمملكة، وذلك بعد 30 عاما من إشهار تفليسة الشركة بقيمة تتجاوز ربع مليون جنيه مصري.

وأضاف "سعفان"، أنه تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي بجدة ياسر غازي ، أوضح فيه أنه المواطن المصري “أ.ع .م” كان قد طلب المساعدة في استرداد المبالغ الخاصة بوالده بموجب وكالة، حيث كان قد وضع مبلغ 13 ألفا و430 دولارًا لدى إحدى شركات الاستثمار “توظيف أموال” في عام 1987، وحتي الآن لم يتم الحصول عليها بعد أن تم إشهار تفليسة الشركة من جانب السلطات السعودية منذ فترة.

وقام مكتب التمثيل العمالي، بالتوجه إلي مقر الشركة لمقابلة “ص.ن” مسئول التفليسة للشركة والذي طلب بعض المستندات الدالة علي قيمة المبلغ ، وبالفعل علي مدار أكثر من شهرين من المتابعة مع وكيل المستحق ومسئول التفليسة، بعد أكثر من 30 عاما من إيداع المبلغ طرف الشركة تم استلام إشعار بتحويل المبلغ علي أحد البنوك المصرية بقيمة تتجاوز ربع مليون جنيه مصري.


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