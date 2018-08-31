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انطلاق مهرجان المشي بالغردقة

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صورالمهرجان
صورالمهرجان

حسن حمدان

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مهرجان

الغردقة

المشى

انطلق مهرجان المشي  اليوم الجمعة ، تحت شعار الرياضة أسلوب حياة  من أمام مكتبة مصر العام مروراً بميدان عبد المنعم رياض ، وصولاً إلي مبني ديوان عام المحافظة ، ومن ثم العودة إلي مكتبة مصر العامة نهاية طريق المشي ، والتوجه إلي النادي الاجتماعي القيام ببعض تمارين اللياقة البدينة وقضاء وقت ترفيهي بالنادى .

ويأتي هذا في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة  ، لحث جميع افراد الشعب المصري بكل فئاته لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة ، وتأكيد أيضا على رؤية وتوجيهات السد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالاهتمام بالمواطن من جميع النواحي وخصوصا البدنية والصحية حتى يكون فردا صالح للمجتمع ومساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

شارك مهرجان المشي بالغردقة الأستاذ أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة والأستاذ فراج عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والعديد من أبناء وبنات الغردقة وشباب الكشافة .

أقيم المهرجان تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله - محافظ البحر الأحمر والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد للمحافظة بقيادة مهرجان المشي بالغردقة والذي جاء تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة".




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