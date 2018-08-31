بالأسماء.. القرعة تضع "صلاح" في مجموعة الموت

محمد الخرو
جاء نادي ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح في المجموعة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتشمل المجموعة الثالثة ليفربول وباريس سان جيرمان ونابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي والتي وصفها بعض المحللين بمجموعة الموت لما تمتاز به الفرق الأربعة من مهارات ومواهب في كل منها.
وتقام مباريات ليفربول كالآتي:
المباراة الأولى أمام باريس في أنفيلد
المباراة الثانية أمام نابولي في إيطاليا
المباراة الثالثة أمام ريد ستار في أنفيلد
المباراة الرابعة أمام ريد ستار في صربيا
المباراة الخامسة أمام باريس في فرنسا
المباراة السادسة أمام نابولي في انفيلد
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