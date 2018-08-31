» انتحار طالبة لرسوبها في امتحانات الدور الثاني

31 أغسطس 2018 - 01:47 م

أقدمت طالبة على الانتحار بمركز تلا بمحافظة المنوفية إثر تناولها قرص لحفظ الغلال، لرسوبها فى امتحان الدور الثانى.

وردت معلومات للواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، يفيد بإستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي "ح.ع.ف" 15 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادى، ومقيمة دائرة مركز تلا، مصابة (حالة تسمم)، وتوفيت عقب وصولها.

وسؤال والدته "أ.ش.ت" 42 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت بقيام ابنتها بتناول قرص لحفظ القمح، لرسوبها فى امتحانات الدور الثانى.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



