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عمومية الزمالك تشتعل بين «منصور» و«حطب»

الرياضة

ارشيف
مرتضى منصور وهشام حطب

محمد عبد الحارس

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مرتضى منصور

عمومية الزمالك

النيابة العامة

بلاغات

هشام حطب

بقرار من المهندس هشام حطب، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، ببطلان وإلغاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية ورفضها، اشتعلت الأجواء داخل نادى الزمالك.

مرتضى منصور رئيس النادى، تحدى ذلك القرار وعقد بالفعل جمعية عمومية أمس، وتحت إشراف اللجنة المختصة من قبل وزارة الشباب والرياضة.  

وهو ما دفع "حطب" لتقديم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد رئيس الزمالك، يتهمه فيه بالسب والقذف، على خلفيه قرار إلغاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

وكشف "حطب" خلال بلاغه، عن محاولة عدد من موظفي النادي اقتحام مقر اللجنة الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى استقبال هاتفه رسالة على تطبيق الـ"واتس آب"، من رئيس الزمالك تتضمن عبارات مسيئة، فضلا عن خروج مرتضى منصور في أحد البرامج من خلال مداخلة هاتفية تضمنت توجيه عبارات مسيئة لشخصه.

«منصور» قرار «الأولمبية» مصيره سلة المهملات

وفجر "منصور" مفاجأة من العيار الثقيل، حينما قال إن قرار اللجنة الأوليمبية لا أهمية له ووجوده مثل عدمه، مضيفا موقفنا محصن بنص مادتى 36/37 من قانون الرياضة، القانون لا يمنح الأوليمبية حق إلغاء العمومية، حيث المادتين 36/37 نصتا على أن دور اللجنة تنمية الحركة الأوليمبية وتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبى وتقديم استضافة دورة الألعاب الأوليمبية».

وتابع: «يشترط موافقة الأوليمبية على اللائحة الخاصة للاتحادات الرياضية وليس الأندية، لذلك فقرارهم مصيره سلة المهملات.

وأضاف الجمعية العمومية تمت رغم أنف الجميع، لأننا نتبع اللوائح والقوانين واتبعنا الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان عن الاجتماع،  وتم نشرها فى الجرائد القومية، إلا أن اللجنة الأوليمبية لم تعلم بذلك إلا أمس الأول، بعد التربيطات والتحركات ممن يحاولون إفشال الاجتماع، لكننا عقدنا الجمعية وموقفنا قانونى 100?».

وكشف رئيس الزمالك عن أنه قدم بلاغًا ضد هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، كما أنه سيقوم بتقديم بلاغ آخر إلى النائب العام يتضمن تسجيلاً صوتيًا بين أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق يكشف تآمر حطب على نادى الزمالك وهدد منصور بإذاعة التسجيلات الصوتية اليوم فى اجتماع مناقشة الميزانية لكشف المؤامرة التى يتعرض لها النادى.

و"العمومية" تواصل عملية التسجيل

جدير بالذكر أن النادي يستكمل اليوم، الاجتماع الثانى للجمعية العادية التى ستكتمل بحضور 7500 عضو، فى حين تكتمل الجمعية غير العادية بحضور 10000 عضو، على أن يعقد اجتماع مناقشة الميزانية فى العاشرة مساء اليوم الجمعة، بحضور ثلثى الأعضاء المسجلين فى الكشوف.

وأبدى منصور فخره بأعضاء الجمعية العمومية الذين توافدوا على النادى للمشاركة، متوقعا حضور أكثر من 20 ألف عضو للجمعية للرد على المتآمرين.

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