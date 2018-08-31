زياد بهاء الدين: ملاحظتان على تقلد قبطية منصب محافظ دمياط

31 أغسطس 2018 - 02:02 م

علق الدكتور زياد بهاء الدين، الخبير القانونى والاقتصادي، على تعيين السيدة منال ميخائيل محافظًا لمدينة دمياط كأول سيدة قبطية تتقلد هذا المنصب، بأن الأهم من التعيين فى المناصب القيادية هو ممارسة المسئول لمهمته بضمير واجتهاد ولا يتم التفرقة بين مسلمين ومسيحيين ولا حتى تفرقة فى النوع .

وأضاف بهاء الدين خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا :" يسعدني للغاية تعيين اول سيدة قبطية في منصب المحافظ كما يسعدني تعيين سيدات وأقباط في مناصب وزارية وقيادية مختلفة.



وتابع: لكن لي ملاحظتان: أولًا أن تقلد المسيحيين مناصب عليا في البلد ليس مناسبة لاحتفاء المسيحيين وحدهم بل كل من يهمه تقدم قضية المساواة في المجتمع لأن الانتصارات تمثلنا جميعا وإلا تحولت الى مكاسب طائفية لا مجتمعية".

وأوضح "الجميع متساوى فى الصلاحيات الدستورية والواقعية لان اتساع مساحة التعيينات لن تكون ذات قيمة لو لم يصاحبها تمكين حقيقي ومشاركة في صنع القرار".