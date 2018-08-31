شاهد.. أسرار تنشر للمرة الأولى عن أم كلثوم وعبدالناصر

31 أغسطس 2018 - 02:06 م

كشفت عبدية المنديلي، الصديقة المقربة للراحلة أم كلثوم، عن أسرار لأول مرة حول علاقة كوكب الشرق بزوجها الدكتور حسن الحفناوي، قائلةً: "إنه نشبت بين أم كلثوم وزوجها العديد من الخلافات والمشكلات وكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يذهب بنفسه ليحل تلك المشكلات ويوفق بينهما".

وروت خلال لقائها ببرنامج "عم يتساءلون"، المذاع على قناة "إل تي سي"، تفاصيل تعارف ولقاء كوكب الشرق بزوجها وبداية العلاقة بينهما قائلة: "إنها خلال زيارتها لأحمد رامي بسبب مرضه التقت الحفناوي لتنشأ بينهما قصة حب توجت بالزواج".

وتابعت: "بدأ الأمر بنظام هي بصتلك وهو بصلها والدنيا اتشقلبت فيما يشبه الحب من أول نظرة"، مشيرة إلى أن أم كلثوم لم تفصح عن حبها للحفناوي لأحد ولكن تصرفاتها كانت تؤكد ذلك الحب.

وأوضحت أن "الحفناوي" كان يحب أم كلثوم جدًا مثلما كانت كوكب الشرق تحبه أيضًا، موضحة أن زوجها كان إنسانًا عظيمًا ويستحق حبها.

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